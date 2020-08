Dying Light: Hellraid, disponibile il nuovo DLC a tema fantasy

Dying Light: Hellraid è stato annunciato, è stato rinviato ma finalmente è qui. Se non vedevate l’ora di mettere alla prova le vostre doti di leggendario combattente che non disprezza un po’ di parkour, vi basterà vendere la vostra anima a un inquietante cabinato per tuffarvi in un universo infestato da scheletri sputafuoco e altre amenità simili.

Oltre a una serie di nuovi inquietanti nemici a tema dark fantasy, il nuovo DLC include ovviamente anche un armamentario adatto all’ambientazione medievale: spade, asce, mazze, shotel, e chi più ne ha più ne metta. Ma non potrete usare tutto da subito: Helldraid include infatti un suo sistema di progressione, e dovrete dimostrare di meritarvi le armi più ambite prima di andare a collaudarle contro poveri, malcapitati sacchi d’ossa.

Techland ha inoltre fatto sapere che il contenuto non si limiterà a quello attualmente presente nel DLC. Lo sviluppatore ha infatti intenzione di continuare a lavorare su Dying Light: Hellraid, aggiungendoci nuove armi e gradi. Il primo di questo aggiornamento è previsto per settembre, ma potete già iniziare a fare dropkick agli scheletri: Dying Light: Hellraid è disponibile già da ieri su Steam, e a partire da oggi su PlayStation 4 e Xbox One, al prezzo di 9,99€.