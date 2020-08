Remnant e The Alto Collection, gratis su Epic Games Store

Altra settimana, altro giro di giochi gratuti sull’Epic Games Store. Questa volta si tratta di Remnant: From the Ashes e di The Alto Collection, disponibili fino al 20 agosto alle ore 17:00. Remnant: From the Ashes è un riuscito misto fra elementi soulslike e sparatutto in terza persona; potete leggere qui la nostra recensione. Tra l’altro, a breve il gioco dovrebbe ricevere il suo prossimo DLC, Subject 2923, quindi è proprio il momento giusto per salire a bordo e andare a sparare a un po’ di orribili creature lignee. Di tutt’altro genere invece è The Alto Collection, un rilassante ed esteticamente molto piacevole simulatore di discesa con gli sci, nato su smartphone e di recente arrivato su PC.

La pagina dell’Epic Games Store dedicata a questo genere di offerte ha anche rivelato quale sarà la prossima coppia di giochi gratuiti, e cioè l’action/bullet hell Enter The Gungeon (già reso disponibile gratuitamente l’estate scorsa) e God’s Trigger, un rapidissimo e sanguinoso action con visuale dall’alto. Questi giochi si renderanno disponibili quando finirà l’offerta per Remnant e The Alto Collection, cioè il 20 agosto alle 17:00.