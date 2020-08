Gamescom: all'Opening Night Live saranno mostrati più di 20 giochi

Si avvicina ogni giorno di più il Gamescom, e com’è normale si intensificano anche le informazioni riguardo l’evento che si terrà a Colonia fra il 27 e il 30 agosto, anche se rigorosamente in formato digitale. Ieri è toccato a Geoff Keighley, che ha fatto sapere che all’Opening Night Live saranno mostrati più di 20 giochi. Ovviamente, non si è lasciato sfuggire nulla su quali titoli saranno presenti, nè su quanti saranno novità o titoli dati per dispersi; ma sappiamo che la lista dei partner del Gamescom è ben nutrita e quindi sicuramente non mancheranno novità interessanti.

Geoff Keighley, già che c’era, ne ha approfittato per far sapere che la colonna sonora dell’Opening Night Live, lo show da lui tenuto durante il Gamescom, sarà composta da Mike Shinoda dei Linkin Park. Alla notizia, qua in redazione ci siamo sentiti tutti un po’ dei giovanotti brufolosi per qualche minuto, ma poi l’età è tornata a prendere il sopravvento.