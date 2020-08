Rock of Ages 3: Make & Break arriva su Google Stadia

Dopo essere arrivati su Steam, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il mese scorso, i massi rotolanti di Rock of Ages 3: Make & Break arrivano oggi anche sulla piattaforma di streaming Google Stadia. Quindi se dopo una riunione di lavoro avete assoluto bisogno di sfogarvi demolendo innocenti civilità, ora potete farlo tranquillamente sul vostro smartphone. Per l’occasione, Modus Games, ACE Team e Giant Monkey Robot hanno anche preparato un trailer che celebra l’accoglienza della critica:

Rock of Ages 3: Make & Break unisce le rotolanti devastazioni del nostro masso preferito a elementi da tower defense, e prevede per la prima volta nella serie un editor di livelli. Il gioco è da oggi disponibile su Stadia con supporto per 4K HDR e 60 fps, gratuitamente per i membri Stadia Pro e al prezzo di 29.99€ per tutti gli altri.