DOOM Eternal: un'infografica riassume i numeri della guerra

Curiosi di sapere qual è l’arma più popolare di DOOM Eternal? Volete sapere se siete degli incorreggibili hipster, o se piuttosto siete qualcuno a cui piace cantare in coro (di piombo e fiamme)? Andate matti per le infografiche? Quelli di id Software e Bethesda hanno pensato anche a voi, e ha preparato un’utile infografica che riassume tutti i numeri della guerra contro i demoni. 12 miliardi di demoni uccisi, cinquecentomila miliardi di sangue demoniaco versato (vai a sapere come l’hanno calcolato!), e ovviamente anche l’altro lato della bilancia, con i 192 milioni di Slayer uccisi.

Numeri enormi, che non fanno altro che testimoniare l’incredibile successo di DOOM Eternal, la cui nuova espansione verrà rivelata a fine mese. Qui di seguito l’infografica: occhio che è bella lunga.