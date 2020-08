Control: AWE, 15 minuti di gameplay del nuovo DLC

Nel corso di una trasmissione in streaming su Twitch, Remedy Entertainment ha mostrato i primi 15 minuti di gameplay di AWE, il nuovo DLC di Control. Il segmento è poi stato caricato su YouTube, quindi se siete curiosi di vedere che combina Jesse non dovete fare altro che premere il tasto play qui sotto:

La particolarita di questo nuovo DLC è la presenza, sospettata da molti ma rivelata concretamente allo State of Play di un mese fa, di Alan Wake. L’intenzione di Remedy è infatti quella di fare sì che le sue prossime proprietà intellettuali coesistano all’interno dello stesso universo narrativo, e AWE sarà proprio il primo crossover.

Oltre a includere nuovi elementi della storia e ad espandere le avventure di Alan Wake, Control: AWE offirà ai giocatori anche nuovi mod e armi. Il DLC sarà disponibile singolarmente, oppure come parte di Control: Ultimate Edition, l’edizione completa del gioco Remedy che uscirà su Steam il 27 agosto (in contemporanea con AWE), su PlayStation 4, Xbox One e Epic Games Store il 10 settembre e su PlayStation 5 e Xbox Series X entro fine anno.