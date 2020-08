Skullgirls: Annie of the Stars si unirà al roster nei prossimi mesi

Sembra incredibile che dopo otto anni di continuata e prolifica esistenza Skullgirls continui ad essere arricchita di nuovi personaggi, e invece è proprio così: Annie of the Stars andrà infatti presto a unirsi al roster, sia in Skullgirls Mobile che in Skullgirls 2nd Encore. Non è stata rivelata nessuna data precisa, ma ci sarà da aspettare un po’: su Skullgirls Mobile infatti arriverà entro la fine dell’anno, con la patch 4.4, mentre su Skullgirls 2nd Encore bisognerà attendere il 2021. Oh, su, non fate quei musi lunghi! Ecco, tiratevi su il morale con il suo trailer:

Annie of the Stars potrà sembrare una ragazzina, ma in realtà ha centinaia di anni: è stata infatti maledetta dallo Skull Heart in modo che non possa mai diventare grande, e quindi giustamente decide di intraprendere la carriera di stare dello spettacolo e di prendere a schiaffioni un po’ di gente in compagnia di quello strano essere morsicante di nome Sagan.

Skullgirls Mobile è disponibile su dispositivi Android e iOS, mentre potete trovare Skullgirls 2nd Encore su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.