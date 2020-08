Ubisoft licenzia Ashraf Ismail, creative director di Assassin's Creed Valhalla

Come riportato da Jason Schreier per Bloomberg, Ubisoft ha da poco licenziato il creative director di vari episodi della serie Assassin’s Creed, incluso l’ultimo capitolo, Valhalla. Un portavoce della compagnia francese ha infatti dichiarato a Bloomberg che “in seguito a un’investigazione interna, Ashraf Ismail è stato licenziato da Ubisoft e non è più impiegato dalla compagnia.“

Ismail aveva già abbandonato il ruolo di director di Assassin’s Creed Valhalla in seguito alla rivelazione della sua infedeltà verso la moglie, ma rimanendo sempre parte della compagnia. In ogni caso, non è per il tradimento verso la moglie che Ubisoft ha preso questa decisione, ma perché Ismail avrebbe approfittato della sua posizione all’interno della compagnia per circuire giovani fan. Non si tratta certo l’unico caso simile all’interno di Ubisoft, che nelle ultime settimane ha licenziato anche Tommy François, Maxime Béland e il Chief Creative Officer Serge Hascoët.