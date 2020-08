Dragon Ball FighterZ: il Maestro Muten scende sul ring

Bandai Namco ha fatto la scelta più giusta che poteva fare: nel corso del DBFZ Show di ieri sera, infatti, ha annunciato il prossimo personaggio DLC per Dragon Ball Fighter Z, e cioè l’amatissimo Maestro Muten. Noi della redazione ce lo sentivamo, eh. Chiamatala quell’innata connessione fra tutti i vecchiardi, se volete.

Purtroppo non si ha una data precisa per l’arrivo del vecchio pervertito sui campi di battaglia di Dragon Ball Fighter Z, ma non ci sarà in ogni caso da aspettare troppo, visto che il DLC dovrebbe essere disponibile entro il mese di settembre.

Il Maestro Muten non è stato però l’unico annuncio di Bandai Namco, che ha anche riservato parte dello show alla componente esport, con alcune informazioni sul futuro della stagione competitiva:

A settembre saranno svelati i nomi dei contendenti che saranno invitati a sfidarsi nei tornei regionali del DRAGON BALL FighterZ National Championship;

Da ottobre a novembre 2020 i tornei regionali del DRAGON BALL FighterZ National Championship si terranno in Francia, Spagna, Giappone e Stati Uniti Occidentali e Orientali, dove i contendenti competeranno per la possibilità di giocare nei DRAGON BALL FighterZ National Championship Playoffs;

A dicembre i vincitori di ogni campionato regionale si sfideranno per determinare il Campione del DRAGON BALL FighterZ National Championship.

Tutti i tornei saranno ovviamente trasmessi in live streaming su Twitch e sul canale esport di BANDAI NAMCO su YouTube. Una buona occasione per imparare dai migliori!