EA conferma che NHL 21 non arriverà su PC

Alcuni di voi potranno non essere particolarmente sorpresi dalla notizia, visto che NHL non è una serie che solitamente approda anche su PC. Altri, invece, potrebbero essersi fatti venire un coccolone quando hanno saputo che Gamestop aveva reso disponibile sul suo sito una fantomatica versione PC del simulatore di hockey di EA. Purtoppo, sembra che un account Twitter legato alla compagnia abbia chiarito che si è trattato di un errore del noto retailer.

NHL 21 arriverà quindi solo su Xbox One e PlayStation 4, anche se un po’ in ritardo rispetto all’iniziale data prevista. Brutte notizie anche per chi spera di poterlo giocare su console next gen, dato che EA Vancouver ha preferito non investire risorse in un porting su PlayStation 5 e Xbox Series X.