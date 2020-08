DiRT 5: rivelati i requisiti per la versione PC

Chi non vede l’ora di inzaccherare lo schermo del suo PC del fango sollevate dai copertoni delle possenti macchine di DiRT 5 può finalmente capire se ne avrà i mezzi: sulla pagina Steam del gioco sono infatti apparsi i requisiti per potersi godere l’esperienza. Fortunatamente, non sembrano troppo esigenti. Partiamo dai minimi:

Processore: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Chi, invece, vuole godersi in dettaglio l’esperienza offerta dal rallyistico di Codemasters, e non perdersi nemmeno un fiocco di neve, avrà bisogno di un PC un pochino più potente. Ecco i requisiti consigliati:

Processore: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Vi ricordiamo che la data di arrivo di DiRT 5 è stata recentemente rinviata di una settimana, quindi se per caso avevate preso ferie e programmavate di passare il 9 ottobre chiusi in casa a sfondare macchine su e giù per pendii rocciosi, siete ancora in tempo per aggiustare i vostri progammi. DiRT 5 uscirà il 16 ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One, e più avanti per console di nuova generazione.