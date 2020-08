Spelunky 2 arriverà su Steam poco dopo la versione PS4

Nei giorni scorsi è apparsa su Steam la pagina di Spelunky 2, seguito di uno dei più noti roguelite sul mercato nonché uno dei primi esponenti del nuovo genere. La pagina del negozio non presenta ancora nessuna data, ma Derek Yu, creatore del gioco, ha chiarito che non ci sarà da aspettare tanto tempo dall’uscita su PlayStation 4, prevista per il 15 settembre. “Non dovrebbe volerci più di qualche settimana”, ha scritto lo sviluppatore, che promette anche un aggiornamento più preciso entro la fine del mese.

Yu ci ha anche tenuto a sottolineare che queste settimane aggiuntive serviranno allo sviluppatore per assicurarsi, fra le altre cose, che il multiplayer funzioni a modo – d’altronde, in un gioco dove la morte è sempre a un passo mal calcolato di distanza, problemi con la connessione possono essere fatali sia per noi che per i nostri malcapitati compagni di gioco. In ogni caso, Yu promette che si stanno dando parecchio da fare per assicurarsi che le due date di lancio siano più vicine possibile, e già che c’è ha caricato qualche nuovo screenshot sulla pagina Steam del gioco.