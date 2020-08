Nintendo annuncia il prossimo Indie World Showcase

Quest’anno, Nintendo sembra preferire le brevi trasmissioni per tenere informati i suoi utenti sulle novità in arrivo sul Nintendo Switch, e la prossima sarà domani. La compagnia ha infatti appena annunciato che il 18 agosto alle 18:00 ora locale terrà il suo prossimo Indie World Showcase, che durerà venti minuti circa e includerà informazioni sui giochi indie in via di sviluppo per Nintendo Switch.

Potrete seguire l’Indie World Showcase dalla pagina ufficiale. Difficilmente sarà rivelato qualcosa di particolare importanza, quindi non gettate dalla finestra il vostro Nintendo Switch se per caso non vedete Mario o Zelda, ma non si può mai sapere: nel corso dell’ultimo Nintendo Direct Mini, per esempio, è stato confermato Shin Megami Tensei V, e annunciata la remaster di Shin Megami Tensei III. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì, includerà Dante di Devil May Cry.