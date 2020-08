Flying Wild Hog, Jagex firmano accordo per action rpg multiplayer

Jagex ha appena annunciato di aver siglato un accordo con Flying Wild Hog, sviluppatore di Hard Reset e Shadow Warrior, per un action rpg multiplayer che vedrà la luce nel 2021. Il nuovo gioco di Flying Wild Hog sarà sviluppato usando l’Unreal Engine 4, e promette “grandi avventure e esplosive azioni in un universo sci-fi.” Il comunicato stampa afferma anche che “Il gioco lancerà sulla nuova piattaforma di publishing di Jagex, che è in via di sviluppo utilizzando l’ampia conoscenza e le abilità che Jagex è riuscita a costruirsi in quasi due decenni di gestione di live game services.” Non è del tutto chiaro se Jagex ha in mente di proporre la propria piattaforma in opposizione a Steam e Epic Games Store, o se più semplicemente si tratterà di un launcher simili a quelli già utilizzati da Bethesda e Ubisoft per i loro giochi.

A proposito dell’accordo, Michal Szustak, CEO di Flying Wild Hog, ha dichiarato: “In Jagex, abbiamo trovato il partner ideale per la pubblicazione di un gioco che il nostro talentuoso team di sviluppo non vede l’ora di mostrare al mondo. È stato chiaro fin da subito che Jagex Partners comprende alla perfezione lo sviluppo indipendente, le risorse e le migliori pratiche nel creare e mantenere un live game service, e come intrattenere e coinvolgere i giocatori.”

Il CEO di Jagex Phil Mansell ha detto: “In Flying Wild Hog, abbiamo trovato un partner che apprezza l’importanza di un design che si evolva costantemente, di interazioni sociali significative, del mettere il potere nelle mani dei giocatori, e di opportunità commerciali a lungo termine. È un team con una rara combinazione di passione, visione, focus e abilità.”

Jagex è famosa per essere il nome dietro a RuneScape, MMORPG che può contare vent’anni di storia alle spalle e 280 milioni di account. Di recente, Jagex ha introdotto la sua iniziativa per pubblicare titoli sviluppati da terze parti, dal nome Jagex Partners, ed è appunto tramite questa etichetta che firmato l’accordo con lo sviluppatore polacco Flying Wild Hog, attualmente al lavoro su Shadow Warrior 3.