Ghost of Tsushima: Legends annunciato, introdurrà gioco cooperativo

Non contenta dell’ottima ricezione avuta dal gioco, sembra che Sucker Punch voglia assicurarsi che il gioco valga ancora più la candela, e ha quindi da poco presentato Ghost of Tsushima: Legends. Come spiegato nel dettaglio nel blog post ufficiale, si tratta di un aggiornamento completamente gratuito per chi possiede Ghost of Tsushima, che introdurrà una nuova modalità di gioco esclusivamente concentrata sul gioco cooperativo.

Come potete vedere dal trailer, non si tratta di aggiungere semplicemente il gioco online al mondo già presente. Ghost of Tsushima: Legends sarà infatti caratterizzato da un’ambientazione in cui non manca il soprannaturale, e che pescherà a piene mani dalla mitologia giapponese. Legends introdurrà inoltre quattro classi giocabili (Samurai, Cacciatore, Ronin, Assassino), e prevederà sia una modalità storia per due giocatori, sia a una modalità sopravvivenza per gruppi da due a quattro giocatori. Fondamentale, in queste modalità, sarà non solo l’abilità personale ma anche la sinergia con i nostri compagni. Infine, per i più abili e impavidi cacciatori di oni, Sucker Punch promette che poco dopo l’uscita dell’aggiornamento sarà introdotto un raid per quattro giocatori.

Ulteriori informazioni sulle classi, sulla personalizzazione dei personaggi e sulla data di rilascio (prevista entro la fine dell’anno) saranno rese note nelle prossime settimane.