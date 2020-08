Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, questa volta dedicato alla nazionale giovanile brasiliana.

Il video ci introduce ai personaggi iconici della fortissima squadra verdeoro, tra cui Carlos Bara, Luciano Leo, Keizinho, e Alberto. Vi ricordiamo che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà il 28 agosto per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.