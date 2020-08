Take-Two Interactive registra il dominio GTA Vice City Online

Take-Two Interactive, la compagnia che possiede tra gli altri il publisher 2K Interactive e gli sviluppatori di Rockstar Games, ha registrato un dominio internet che fa direttamente riferimento a un fantomatico GTA Vice City Online, come riportato da AllGamesDelta.

Dal momento che sono trascorsi diversi anni, sette per la precisione, dalla prima pubblicazione di GTA V, è molto probabile che Rockstar Games si stia preparando ad annunciare il sesto capitolo della serie. In questo caso potrebbe trattarsi di un remake di GTA Vice City, oppure di un semplice ritorno nella città fittizia ispirata a Miami, con tanto di comparto online, vera e propria gallina dalle uova d’oro per Take-Two Interactive.

Ovviamente questa non è altro che pura speculazione; è altresì possibile che si tratti semplicemente di una misura precauzionale: le compagnie spesso registrano i domini più disparati solo per evitare che questi cadano nelle mani di troll e profittatori.

Condividi con gli amici Inviare