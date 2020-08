Deep Silver ha confezionato il trailer di lancio di Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition, da oggi disponibile su console, dunque su PS4 e Xbox One.

Questa versione del gioco di ruolo targato Owlcat Games include tutti i DLC pubblicati su PC, quindi Varnhold’s Lot, Beneath the Stolen Lands e The Wildcards, nonché gli aggiornamenti della Enhanced Edition e un’inedita modalità di combattimento a turni. Questa sarà disponibile in giornata anche su PC tramite un aggiornamento gratuito.