Eastshade ha incassato circa 2 milioni di dollari dal lancio

In un post-mortem pubblicato sulle pagine di Gamasutra, lo sviluppatore Danny Weinbaum ha fatto sapere che i ricavi di Eastshade hanno raggiunto quota 2 milioni di dollari sin dal lancio avvenuto circa un anno e mezzo fa.

L’ottima avventura grafica di Eastshade Studios ha dunque fruttato un profitto netto pari a 1,1 milioni di dollari grazie soprattutto alle 127 mila copie vendute su Steam. Weinbaum reputa straordinario il successo del gioco, tanto che grazie a questi introiti il suo studio è riuscito a finanziare completamente lo sviluppo del progetto successivo, tenendo comunque qualcosa da parte per mantenere una certa sicurezza economica.

D’altro canto, Eastshade si è rivelato un flop clamoroso su console: su PS4 e Xbox One è stato venduto circa il 10% delle copie previste. Fortunatamente le vendite su PC continuano ad avvicendarsi a ritmo sostenuto, tanto che Weinbaum prevede che i ricavi totali del gioco possano raggiungere quota 3 milioni di dollari nei prossimi anni.

