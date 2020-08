Orwell's Animal Farm è il nuovo videogioco degli autori di Reigns

Gli autori di Reigns, in collaborazione con The Orwell Estate e The Dairymen, hanno annunciato Orwell’s Animal Farm, un nuovo videogioco ispirato a La Fattoria degli Animali.

Rimanendo fedele al messaggio del romanzo di George Orwell, nel gioco ci ritroveremo a cacciare i padroni umani dalla fattoria per creare una repubblica incentrata sulla libertà e sull’uguaglianza, in cui tutti gli animali sono uguali, ma chiaramente alcuni sono più uguali degli altri. Decidendo con quali animali schierarsi e quali bisogni soddisfare, i giocatori stabiliranno lentamente e inesorabilmente il destino della fattoria. Gli utenti dovranno quindi concepire strategie atte a bilanciare le risorse, difendere la fattoria, e mantenere felice la popolazione.

Orwell’s Animal Farm sarà disponibile su PC tramite Steam e dispositivi mobili nel corso del prossimo autunno.