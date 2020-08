Steam: vietata agli sviluppatori la pubblicità alla vendita su altre piattaforme

Con un recente aggiornamento alle FAQ per gli sviluppatori, Valve ha chiarito che da ora in poi sarà vietata la pubblicità ad altre piattaforme di vendita per i propri titoli. Questo cambiamento è ovviamente stato implementato pensando al diretto concorrente della piattaforma di Gabe Newell, cioè l’Epic Games Store. Particolarmente emblematico, in questo senso, era stato il caso di Metro Exodus, che dopo aver aperto i preorder e annunciato la data di rilascio su Steam aveva stretto un accordo di esclusivita con il negozio digitale di Epic, spostando di parecchi mesi la data di rilascio sulla Steam, ma continuando a usarne l’infrastruttura per pubblicizzare il proprio prodotto.

L’aggiornamento alle FAQ, però, non si limita a colpire solo il progetto di Tim Sweeney. Il testo completo recita infatti:

D. Posso usare la Comunità di Steam per informare i clienti dell’esistenza di versioni del mio gioco al di fuori di Steam?

R. Nel gioco che distribuisci su Steam e nelle relative comunicazioni su Steam puoi promuovere solo la versione e la disponibilità del tuo titolo su Steam e non tramite altre piattaforme di distribuzione. Questa regola si applica sia alle versioni complete del tuo gioco che a eventuali patch dei contenuti che vanno a modificare la versione esistente.

Sembra quindi che sarà vietata la pubblicizzazione di tutte le piattaforme di vendita, incluso il sito stesso degli sviluppatori, che in alcuni casi vendono il loro gioco al di fuori di Steam (è il caso, ad esempio, di Factorio). Inoltre, sarà vietata anche la pubblicizzazione di patch di contenuti non distribuite tramite il negozio digitale; e questo provvedimento sembra che andrà a colpire quei giochi che ricorrevano a patch esterne per aggirare la censura (e so che sapete di cosa sto parlando, bricconcelloni).

In ogni caso, Valve non ha ancora chiarito in che modo applicherà queste nuove restrizioni.