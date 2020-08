Come si suol dire, non c’è tre senza quattro: e infatti ecco qui l’ultimo diario di sviluppo di Immortal Realms: Vampire Wars, questa volta incentrato sulla storia, sullle leggende che hanno ispirato la trama e sulle tre fazioni in guerra.

In questo tattico a turni con qualche elemento di gioco di carte, tre fazioni si contenderanno lo scettro del potere: i Dracul, guidati dal conte Vlad, nobili e onorevoli; i Moroia, nobili e molto meno onorevoli; e infine i Nosfernus, i vampiri più mostruosi e ripugnanti, alla ricerca di vendetta per i torti loro inflitti. Se per caso non avete voglia o tempo di mettervi a guardare un video, il producer di Palindrome Interactive Atle Fägersten ha anche scritto un comodo post riassuntivo sul blog ufficiale PlayStation.

Immortal Realms: Vampire Wars, pubblicato da Kalypso Media e svluppato da Palindrome Interactive, sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 28 agosto.