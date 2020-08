Genshin Impact arriverà a settembre su PC, iOS e Android

Genshin Impact, l’action adventure di miHoYo, ha finalmente una data di lancio, ma solo su PC, iOS e Android. Su queste piattaforme, come annunciato dallo sviluppatore, il gioco arriverà infatti il 28 settembre. Ancora nessuna informazione concreta sulla versione per Nintendo Switch, ancora senza una data precisa, e per quella PlayStation 4, prevista per questo autunno. Proprio quest’ultima versione era stata mostrata al recente State of Play:

Oltre a comunicare la data di rilascio di Genshin Impact, in closed beta già da qualche settimana, miHoYo ha anche insistito sull’importanza della campagna social, promettendo ricompense in-game in base al numero di giocatori che completeranno la preregistrazione, oltre agli iscritti al loro canale YouTube e ai like alla pagina Facebook. Cosa questo possa concretamente presagire per quello che sarà il gameplay di questo curioso action adventure ampiamente ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, non è dato saperlo, ma vi terremo aggiornati.