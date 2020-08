Hitman 3 abbandonerà la Ghost Mode, cambiamenti a Sniper Assassin

IO Interactive ha di recente rilasciato informazioni su quelle che saranno le modalità di gioco presenti in Hitman 3. Gran parte di queste saranno familiari a chi ha già giocato agli ultimi due capitoli della saga dell’Agente 47, ma sembra che ci saranno anche delle modifiche rispetto a Hitman 2. In particolare, la modalità online competitiva Ghost Mode, che vedeva due giocatori sfidarsi per dimostrare chi dei due era in grado di completare più obiettivi, non sarà presente in Hitman 3; inoltre, anche i server Ghost Mode di Hitman 2 chiuderanno il 31 agosto 2020. IO Interactive ha dichiarato di volsersi concentrare su altre parti del World of Assassination, chiarendo però che “abbiamo imparato un sacco da Ghost Mode negli ultimi due anni, e sono cose che ci torneranno utili per quello che faremo in futuro in termini di multiplayer.”

Anche la componente multiplayer di Sniper Assassin, modalità che si concentrava sulle uccisioni a lunga distanza, sarà rimossa. In Hitman 3, potremo giocare a questa modalità solo in singleplayer. E in maniera simile a quanto succederà per Ghost Mode, anche i server online di Sniper Assassin saranno chiusi. In questo caso, IO Interactive non ha però specificato una data, che comunque cadrà prima dell’uscita di Hitman 3, attualmente prevista per il gennaio 2021.