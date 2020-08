Fall Guys: Ultimate Knockout dà il via alla Battle of the Brands

Se c’è una cosa che nessuno può negare quando si parla di Fall Guys: Ultimate Knockout è l’efficacia del social manager che gestisce l’account Twitter del gioco, noto per la quantità impressionante di meme sfornati e per prendere ripetutamente in giro timthetatman, famoso streamer che a quanto pare non è ancora riuscito a vincere un singolo round. L’ultima iniziativa partorita da questa vulcanica mente è la Battle of the Brands, il cui obiettivo è spingere vari marchi famosi a una gara al chi offre di più per poter vedere un costume a propria scelta all’interno di Fall Guys: Ultimate Knockout. La puntata vincente sarà poi devoluta in beneficienza a Special Effects, che si occupa di promuovere l’accessibilità ai videogiochi per le persone disabili.

Per ora, dopo circa una giornata, l’iniziativa è stata accolta da un ottimo successo: dalle offerte di Warframe passando a quelle di una compagnia di bidet, si è arrivati all’offerta di G2 Esports, che è attualmente al primo posto con 130.003$. Faranno meglio a non riposare sugli allori, però: la competizione dura due settimane, e c’è ancora un sacco di tempo per nuovi sfidanti.

Fall Guys: Ultimate Knockout, sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Devolver Digital, è attualmente disponibile su PC e PlayStation 4, ed ha di recente siglato un accordo per un crossover con Team Fortress 2.