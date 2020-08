Elite Dangerous: Odyssey, un nuovo video sull'esplorazione planetaria

Annunciata due mesi e mezzo fa, Elite Dangerous: Odyssey è la nuova espansione del massiccio simulatore spaziale di Frontier Developments, che permette ai giocatori non solo di atterrare sui pianeti – cosa già introdotta da Horizons – ma anche di sbarcare dalla propria nave ed esplorarli. Oggi è stato rilasciato il primo di una serie di video che ne parleranno più in dettaglio.

In questo video, gli sviluppatori si soffermano sulla mentalità che li ha guidati nel lavorare a questa espansione, ovvero la volontà di offrire ai giocatori nuovi momenti “alla Neil Armstrong”, dove quel senso di esplorazione e scoperta che ha caratterizzato il loro gioco fin dal primo minuto possa essere realizzato. Miliardi, a quanto pare, saranno i pianeti disponibili; ma l’idea è di offrire non solo sassi vuoti, ma anche posti con le loro caratteristiche distintive, le loro formazioni geologiche e la loro flora. E, ovviamente, dovranno esserci cose da fare: raccogliere informazioni su un pianeta ci permetterà di ottenere ricompense monetarie alla più vicina stazione spaziale. Non sarà però tutto pacifica raccolta di fiorellini alieni: la pagina dell’espansione infatti sottolinea l’importanza in Elite Dangerous: Odyssey del combattimento contro altri giocatori. Come in cielo, così in terra.

Elite Dangerous: Odyssey arriverà a inizio 2021 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.