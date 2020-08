The Furious Wild è la nuova espansione di Total War: Three Kingdoms

Creative Assembly e Sega hanno appena annunciato The Furious Wild, la nuova espansione di Total War: Three Kingdoms. Questo DLC, previsto per il 3 settembre, introdurrà quattro nuove fazioni ed espanderà la mappa della Cina. Al riusicito ultimo episodio della serie andranno infatti ad aggiungersi le letali giungle meridionali e le feroci tribù che le abitano.

Queste selvagge tribù sono divise da secoli, ma ora è giunto il momento che emerga un signore della guerra in grado di unificarle. Uno fra Meng Huo, Re Mulu, Dama Zhurong e Re Shamoke si ergerà vincitore su tutti gli altri, brandendo le nuove armi introdotte da questa espansione, come mazze infuocate, cerbottane e potendo comandare anche animali sacri come tigri ed elefanti. La lista delle novità di The Furious Wild include:

Quattro nuove fazioni giocabili con i guerrieri migliori e più coraggiosi di una nuova cultura, i Nanman

Con l’arrivo di questa espansione, verranno introdotti anche miglioramenti gratuiti a Total War: Three Kingdoms, tra cui Shi Xie, un nuovo signore della guerra specializzato in bombardamenti incendiari, e le battagli ai cancelli. The Furious Wild è già disponibile per il preordine su Steam.