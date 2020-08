Deathloop rinviato al 2021, l'annuncio di Arkane Lyon

Come appena annunciato da Arkane Lyon sul profilo Twitter del gioco, Deathloop è stato rinviato al 2021. L’immersive sim che vedeva Colt, il malcapitato protagonista, dover fare i conti non solo con un loop temporale ma anche con una caccia all’uomo, era inizialmente previsto in contemporanea con l’uscita delle nuove console. Purtroppo, le precauzioni dovute alla pandemia ancora in corso e le complicazioni insite nella necessità di ricorrere al lavoro da casa hanno spinto Arkane Lyon a prendere questa dura decisione.

“La salute e la sicurezza di tutti qui ad Arkane Lyon rimane la nostra priorità. Con il passaggio al lavoro da casa, ci siamo accorti che completare questa nuova ed emozionante esperienza, e per rispettare gli standard di qualità che definiscono sia i giochi Arkane che le esperienze next-gen, avrebbe richiesto più tempo del normale” , ha dichiarato la compagnia.

La nuova data prevista per l’arrivo di Deathloop sarà quindi il secondo quarto del 2021, su PC e PlayStation 5.