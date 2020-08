Baldur's Gate 3: annunciata la nuova data di uscita in Early Access

Nel corso del lungo Panel from Hell che si è tenuto nella serata di ieri, Larian Studios ha annunciato la nuova data di uscita della versione Early Access di Baldur’s Gate 3.

Durante la lunga chiacchierata tra Swen Vincke, Chris Perkins, Adam Smith, e Geoff Keighley sono stati rivelati alcuni dettagli circa i contenuti della versione in Accesso Anticipato di Baldur’s Gate 3. Gli sviluppatori hanno spiegato che il viaggio dei giocatori inizierà ad Avernus, il primo livello dei Nove Inferi. I giocatori si ritroveranno a bordo di un nautiloide che viaggia tra i diversi piani di esistenza, cercando di scappare da Avernus.

Swen Vincke di Larian ha poi paragonato la prima versione in Early Access di Divnity: Original Sin II a quella di Baldur’s Gate 3, spiegando che quest’ultima avrà una mole superiore di contenuti. In particolare, Baldur’s Gate 3 potrà contare su oltre 45 mila linee di dialogo, contro le 17 mila di Original Sin II, quasi 600 personaggi contro 142, 80 situazioni di combattimento contro le 22 di Divinity e molto altro ancora.

Infine, Larian ha svelato quali saranno i cinque personaggi giocabili presenti al lancio: Astarion (ladro elfo vampiro), Gale (mago umano), Lae’zel (guerriero githyanki), Shadowheart (chierico mezz’elfo) e Wyll (stregone umano). Non mancherà la possibilità di creare un nuovo personaggio da zero.

Insomma, la carne sul fuoco sembra davvero tanta. Non ci resta che attendere il prossimo 30 settembre per mettere le mani su Baldur’s Gate 3: è infatti questa la data di uscita della versione Early Access, che sarà disponibile su Steam e Google Stadia.