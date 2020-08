EA Play, precedentemente Origin Access, arriverà su Steam a fine mese

Electronic Arts ha annunciato che i servizi EA Access e Origin Access hanno cambiato nome: d’ora in poi si chiameranno entrambi EA Play, mentre Origin Access Premier si chiama EA Play Pro. Oltre al cambio di nome, il publisher ha fatto sapere che il servizio in abbonamento arriverà su Steam a fine mese: il 31 agosto.

I contenuti offerti agli abbonati rimarranno invariati: tra questi citiamo le prove dei nuovi giochi EA, il 10% di sconto sugli acquisti digitali, e l’accesso a una raccolta di giochi completi titoli selezionati (tra cui The Sims 4, Need for Speed Heat, Titanfall 2, Battlefield V).

L’abbonamento a EA Play è disponibile per € 3,99 al mese, mentre l’abbonamento a EA Play Pro, con accesso completo a tutti i nuovi titoli di Electronic Arts, costa € 14,99 al mese o € 99,99 all’anno.

Condividi con gli amici Inviare