Torchlight III uscirà anche su Nintendo Switch in autunno

Già disponibile su PC in Accesso Anticipato, e in dirittura di arrivo su PS4 e Xbox One, Torchlight III sarà disponibile anche su Nintendo Switch nel corso del prossimo autunno.

“Portare Torchlight III su Nintendo Switch è stata una delle principali richieste dei nostri fan e siamo entusiasti di esaudire questo desiderio,” ha dichiarato Max Schaefer, amministratore delegato di Echtra Games e co-fondatore del marchio di Torchlight . “Torchlight III è uno dei giochi più accessibili del genere ARPG e un eccellente punto di accesso all’universo di Torchlight, e sarà un’avventura divertente da vivere e giocare su questa piattaforma.”

Infine, gli sviluppatori fanno sapere che chi acquisterà la versione per Nintendo Switch riceverà in regalo un esclusivo compagno, la Fata rossa.