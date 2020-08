Xbox Game Pass: in arrivo un nuova infornata di giochi su PC e console

Microsoft ha presentato una nuova infornata di giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console nei prossimi giorni. Vediamoli insieme:

Microsoft Flight Simulator (PC) – Già disponibile

(PC) – Già disponibile Spiritfarer (PC e console) – Già disponibile

(PC e console) – Già disponibile Battletoads (PC e console) – 20 agosto

(PC e console) – 20 agosto Crossing Souls (PC) – 20 agosto

(PC) – 20 agosto Darksiders: Genesis (PC) – 20 agosto

(PC) – 20 agosto Don’t Starve: Giant Edition (PC e console) – 20 agosto

(PC e console) – 20 agosto New Super Lucky’s Tail (PC e console) – 21 agosto

(PC e console) – 21 agosto Hypnospace Outlaw (PC e console) – 27 agosto

(PC e console) – 27 agosto Tell Me Why: Chapter 1 (PC e console) – 27 agosto

(PC e console) – 27 agosto Double Kick Heroes (PC e console) – 28 agosto

(PC e console) – 28 agosto Wasteland 3 (PC e console) – 28 agosto

(PC e console) – 28 agosto Crusader Kings III (PC) – 1 settembre

(PC) – 1 settembre Resident Evil 7 Biohazard (PC e console) – 3 settembre

Purtroppo alcuni titoli lasceranno il servizio a breve. Dal 31 agosto non saranno più disponibili Creature in the Well (PC e console), Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut (Console), Metal Gears Solid 2 & 3 HD (Console), Metro: Last Light Redux (Console), The Jackbox Party Pack 3 (Console). L’1 settembre sarà la volta di NBA 2K20 (Console), mentre il 7 settembre uscirà dal servizio Red Dead Redemption 2 (Console).