The Stanley Parable: Ultra Deluxe è stato rinviato al 2021

Scimmiottando gli annunci di rinvio di altri videogiochi, tra cui quello di Deathloop, Galactic Cafe e Crows Crows Crows hanno fatto sapere di aver rinviato il lancio di The Stanley Parable: Ultra Deluxe.

Prevista su PC e console entro fine anno, questa versione riveduta e ampliata della bizzarra meta-avventura ideata da Davey Wreden si farà attendere ancora un altro po’. The Stanley Parable: Ultra Deluxe, infatti, non uscirà prima del 2021.

