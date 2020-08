Hades uscirà su Switch con supporto al cross-save

Supergiant Games ha approfittato dell’Indie World che Nintendo ha trasmesso nella serata di ieri per annunciare l’arrivo su Switch di Hades.

Il roguelike dei cratori di Bastion e Transistor sarà disponibile nel corso del prossimo autunno sulla console ibrida della Casa di Kyoto, dove supporterà anche la funzione di cross-save con la versione PC, attualmente in Accesso Anticipato su Steam e sull’Epic Games Store. Ciò significa che chiunque abbia già il gioco su PC potrà trasferire i salvataggi sulla versione Switch e continuare la sua partità in mobilità, viceversa sarà possibile passare i progressi da Switch a PC in qualsiasi momento.

Sebbene manchi ancora una data di uscita ufficiale, in autunno la versione 1.0 di Hades sarà disponibile non solo su Switch, ma anche su PC.