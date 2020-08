Halo Infinite: rivelata una nuova traccia della colonna sonora

Halo Infinite potrà pure essere stato rimandato, ma le cose di cui parlare e da scoprire da qui all’uscita non mancano certo. Oggi tocca a una nuova traccia della colonna sonora, e al terzo degli artisti che andranno a occuparsene. Sembra che oltre a Gareth Coker e Curtis Schweitzer, il comparto audio del gioco sarà affidato anche alle sapienti mani di Joel Corelitz. Proprio sua è la traccia rivelata ieri, intitolata Through the Trees e decisamente più rilassante di Set a Fire in Your Heart:

I fan dall’orecchio più attento avranno probabilmente riconosciuto sonorità già note: come ha detto lo stesso compositore, infatti, questa traccia è la sua reinterpretazione di A Walk In The Woods, pezzo presente in Halo 3. “Ci sono cose del genere in tutti i miei contributi alla colonna sonora. Sono le stesse melodie che conosciamo e amiamo, ma con tratti diversi e inattesi”, ha dichiarato Corelitz, già noto ai videogiocatori per aver lavorato a Death Stranding e Eastward.

Halo Infinite è stato di recente rimandato, e arriverà su Xbox One, Xbox Series X e PC nel 2021.