SEGA intensificherà la sua presenza su PC

Sembra che SEGA voglia avere una presenza sempre più concreta sul mercato PC. Come riportato da Gamesindustry.biz, sembra infatti che il report finanziario del primo quarto del 2020, se influenzato negativamente dall’emergenza coronavirus, abbia però dimostrato l’importanza del settore videogiochi e in particolare delle vendite su Steam. Nello specifico, SEGA aveva già dichiarato la sua soddisfazione per quanto riguarda la performance di Persona 4 Golden, recentemente arrivato su Steam.

Come riportato dalla testata, pare che in un Q&A con gli investitori la compagnia abbia affermato che “andando avanti, vogliamo promuovere aggressivamente il porting su Steam e altre nuove piattaforme di titoli già rilasciati in passato. Seguendo questa direttiva, vorremmo prendere in considerazione uscite su più piattaforme, e preparare fin da subito la versione PC ed altre.”

SEGA ha già una buona presenza su PC, visto che può contare sotto la sua ala sviluppatori rinomati come Creative Assembly (che ha appena annunciato la nuova espansione di Total War: Three Kingdoms) e Amplitude (che ha di recente rinviato Humankind all’anno prossimo). Questa notizia non può però che fare piacere ai fan dei giochi SEGA, in particolare per quanto riguarda il futuro della serie Persona.