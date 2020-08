Raji: An Ancient Epic arriva su Nintendo Switch, presto su Steam

Nonostante non si sia trattato di quel Nintendo Direct che tanti aspettavano, all’Indie World Showcase di ieri non sono mancate le piacevoli sorprese. Una di queste è stato Raji: An Ancient Epic, gioco action adventure sviluppato da Nodding Head Games. La particolarità che balza subito all’occhio di questo gioco è la sua ambientazione: non sono molti infatti i titoli che possono vantare di essere ambientati in India, e di pescare dalla sua cultura mitologica.

Raji è il nome della giovane protagonista, scelta dagli dèi per fermare le orde demoniache, salvare suo fratello Golu e affrontare il temibile signore dei demoni Mahabalasura. Raji: An Ancient Epic promette di offrire un misto fra puzzle ambientali e combattimenti che metteranno alla prova le nostre abilità, è disponibile fin da ora su Nintendo Switch e arriverà presto su Steam.