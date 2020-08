Card Shark è il nuovo titolo degli sviluppatori di Reigns

Sembra che Nerial si stia davvero dando da fare: oltre a essere al lavoro su un gioco ispirato a La Fattoria degli Animali di George Orwell, nel corso dell’Indie World Showcase di ieri lo sviluppatore di Reigns ha presentato Card Shark. Gioco in cui, come si può intuire dal titolo, interpretiamo un baro di quelli incalliti… con tutti gli eventuali rischi del mestiere, come mostrato chiaramente dal trailer:

Meglio fare attenzione: la vita del baro potrà essere ricca di ricompense, ma non tutti prenderanno di buon umore il fatto di essere stati non solo spennati, ma anche turlupinati dai vostri abili giochi di mano, ispirati da veri trucchi del (disonesto) mestiere. Sviluppato da Nerial e pubblicato da Devolver Digital, Card Shark arriverà nel 2021 su Nintendo Switch e PC; se volete aggiungerlo alla vostra wishlist su Steam, potete già farlo.