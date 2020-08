The Dark Pictures: Little Hope, Will Poulter parla in un nuovo Dev Diary

Bandai Namco ha appena rilasciato la seconda parte dell’intervista con Will Poulter, attore che interpreta tre dei personaggi di The Dark Pictures: Little Hope. Questa seconda parte si concentra in particolare sul suo ruolo come Andrew, giovane ragazzo in gita scolastica nella inquietante cittadina di Little Hope e sulla sua esperienza sul set e con gli altri membri del cast. L’attore offre anche qualche anticipazione su quello che ci troveremo davanti nel corso dell’avventura, quindi se siete il tipo di persona che vuole essere avvisata prima dei pericoli non perdetevi l’intervista:

Se siete curiosi di saperne di più su Will Poulter, il personaggio che interpreta e come accidenti è andato a cacciarsi in una situazione del genere, potete trovare qui la prima parte dell’intervista.

Pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da Supermassive Games, studio già famoso per Until Dawn, Little Hope fa parte della serie horror The Dark Pictures Anthology, di cui è il secondo capitolo su otto previsti. Il suo predecessore, Man of Medan, è stato ben accolto dalla critica. The Dark Pictured: Little Hope arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 30 ottobre.