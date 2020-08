Call of Duty: Black Ops Cold War è ufficiale, ecco il primo teaser

Dopo aver disseminato una serie di indizi in giro per la Rete, Activision ha diffuso il primo teaser ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Il video che trovate qui in alto mostra una vera intervista a una ex agente del KGB, il disertore Yuri Bezmenov, il quale parla di una spia sovietica di nome Perseus che si sarebbe infiltrata nei livelli più alti del governo statunitense allo scopo di destabilizzare gli USA dall’interno e fornire informazioni riservate all’USSR. Secondo Bezmenov, Perseus non venne mani catturato e sarebbe dunque ancora libero di portare avanti il piano sovietico.

La narrazione di Call of Duty: Black Ops Cold War dovrebbe dunque avere a che fare con questa spia e con il complotto dell’Unione Sovietica, ma non è chiaro in che periodo sarà ambientato il gioco. Per scoprire questo e tutti gli altri dettagli del titolo in sviluppo presso Treyarch bisognerà attendere la settimana prossima, in particolare il 26 agosto: è questa la data fissata da Activision per la presentazione ufficiale del nuovo Call of Duty.