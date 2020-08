Avvistato Prince of Persia Remake, annuncio a sorpresa in vista?

Nelle ultime ore un rivenditore online del Guatemala ha inserito nel proprio listino un fantomatico Prince of Persia Remake, come riportato sul forum di ResetEra. La notizia è stata poi condivisa dal giornalista Jason Schreier, il quale ha rivelato che Ubisoft potrebbe annunciare a breve il gioco, dando dunque una certa dose di credibilità alle indiscrezioni.

Non sappiamo però quale Prince of Persia sia l’oggetto di questo possibile remake. Sebbene l’estetica del logo richiami alla mente il reboot del 2008, l’ipotesi più accreditata lascerebbe intendere che si tratti di una riedizione in 2D del primo, storico capitolo della serie.

Da notare che la compagnia francese ha in programma un secondo Ubisoft Forward nel corso del mese di settembre, dunque è possibile che questo remake venga presentato in quell’occasione.

