Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, licenziate due figure chiave

Dopo il rinvio del gioco al prossimo anno, un altro macigno cade sullo sviluppo di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ora che due figure chiave del team sono state licenziate.

Attraverso un comunicato congiunto, Hardsuit Labs e Paradox Interactive hanno reso noto che il creative director Ka’ai Cluney e il lead narrative designer Brian Mitsoda non fanno più parte del progetto. Le due compagnie fanno poi sapere che Alexandre Mandryka rivestirà d’ora in poi il ruolo di creative director. Mandryka ha lavorato in passato a diversi franchise di successo, tra cui Assassin’s Creed, Warhammer 40.000 e Far Cry.

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno portato al lienziamento di Cluney e Mitsoda, invece, né gli sviluppatori né il publisher hanno voluto diffondere ulteriori informazioni.

