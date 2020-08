FIFA 21 non supporterà il multiplayer cross-play

Brutte notizie per chi pensava di giocare a FIFA 21 con amici in possesso di piattaforme differenti: il simulatore calcistico di EA Sports non supporterà alcuna forma di multiplayer cross-play.

A darne conferma ci ha pensato direttamente Electronic Arts tramite Twitter, affermando che il multiplayer permetterà di giocare solamente con gli utenti della medesima piattaforma. Non sarà attivo nemmeno il cross-play tra console di generazioni differenti ma dello stesso produttore, dunque tra PS4 e PS5, e tra Xbox One e Series X. Il publisher precisa tuttavia che sarà possibile trasferire i progressi tra le versioni per queste piattaforme, purché siano del medesimo produttore.

Vi ricordiamo che FIFA 21 sarà disponibile dal 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Switch, mentre le versioni next-gen arriveranno al lancio delle nuove console.

