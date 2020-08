Annunciato Black Myth: Wu Kong, ambizioso action RPG cinese

Game Science, lo studio cinese che ha dato i natali allo strategico free-to-play Art of War: Red Tides, ha annunciato il suo prossimo progetto: si tratta di Black Myth: Wu Kong, un ambizioso action RPG ispirato a classico della letteratura orientale Il Viaggio in Occidente, lo stesso romanzo che ha fornito l’ispirazione ad Akira Toriyama per la scrittura del manga di Dragon Ball.

A corredo dell’annuncio, gli sviluppatori hanno diffuso anche il lungo ed esaustivo filmato di gameplay presente qui in alto. Grazie a questo video possiamo vedere come il sistema di combattimento si presenti fin da subito piuttosto fluido. Impossibile poi non notare qualche richiamo alle opere di From Software, soprattutto al recente Sekiro: Shadows Die Twice. Non mancano nemmeno sezioni stealth in cui il protagonista si trasforma in un insetto volante per superare indisturbato, o quasi, i nemici.

I ragazzi di Game Science fanno infine sapere che Black Myth: Wu Kong sarà disponibile su PC e console, tuttavia non sono state ancora definite le piattaforme ufficiali, mentre resta ignota la possibile finestra di lancio. Il team spiega che c’è ancora molto lavoro da fare prima che il gioco sia pronto per la messa in commercio.