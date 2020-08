Necromunda: Underhive Wars, ecco un nuovo video di gameplay

Focus Home Interactive e Rogue Factor hanno pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato a Necromunda: Underhive Wars, il tattico a turni ambientato nel brutale universo di Warhammer 40.000.

Il filmato presente qui in alto ci illustra alcune delle dinamiche principali del gioco, tra cui la personalizzazione della propria banda, formata da personaggi unici con combinazioni di caratteristiche differenti dovute alla loro carriera, all’equipaggiamento, ai vizi e alle virtù, nonché alla casata di appartenenza e ai loro talenti. Per vincere in Necromunda: Underhive Wars bisogna sfruttare al meglio le caratteristiche dei membri della gang, formando un team sì eterogeneo, ma in grado di collaborare sinergicamente.

Segnaliamo infine che il gioco di Rogue Factor e Focus Home Interactive sarà disponibile dall’8 settembre su PC, PS4 e Xbox One.