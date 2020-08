Company of Heroes è in dirittura di arrivo su iPhone e dispositivi Android

Dopo aver pubblicato la versione per iPad all’inizio dell’anno, Feral Interactive ha annunciato che Company of Heroes sta per approdare anche su iPhone e dispositivi Android.

La versione mobile dell’acclamatissimo strategico in tempo reale ideato da Relic Entertainment sarà disponibile su questi dispositivi a partire dal prossimo 10 settembre, in vendita su App Store e Google Play Store al prezzo di € 14,99. Da notare che non saranno presenti microtransazioni.

Company of Heroes è compatibile con tutti gli iPhone a partire dal modello 6S, mentre chi ha già acquistato il gioco per iPad disporrà automaticamente senza alcun costo aggiuntivo anche di questa versione del gioco. Su Android, invece, sarà ufficialmente compatibile con questi dispositivi:

Google Pixel 2 o superiore

Samsung Galaxy S8 o superiore

Samsung Galaxy Note8 o superiore

OnePlus 5T / 6T / 7 / 8

Sony Xperia 1 / XZ2 Compact

HTC U12+

LG V30+

Motorola Moto Z2 Force

Nokia 8

Xiaomi Mi 6 / Mi 9 / Mi 9T

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Redmi Note 8 Pro