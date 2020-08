PlayStation 5: nuova pubblicità apparsa sulla TV ungherese

Siamo ancora lontani da quel novembre che vedrà con tutta probabilità arrivare entrambe le console di nuova generazione, ma non per questo la sete di nuove informazioni è meno intensa. Oggi purtroppo non c’è nulla di terribilmente succoso, ma sembra che sulla TV ungherese sia apparsa uno spot televisivo per PlayStation 5. Il video caricato su YouTube è stato rapidamente fatto sparire, ma non prima che alcuni utenti siano riusciti a scaricarlo.

Protagonista di questo spot non sarebbe nessun gioco in particolare, ma piuttosto quel feedback aptico che Sony promette essere una vera e propria rivoluzione nel modo di intendere i controller. “Benvenuti in un mondo dove potete sentire di più”, recita infatti l’audio della pubblicità; e la tecnologia presente nei DualSense 5 promette proprio di permettere ai giocatori di percepire le superfici su cui si trova il proprio avatar, o di sentire la tensione della corda di un’arco quando premiamo il grilletto. Se però nello spot sperate di trovare una data, resterete delusi. Per quella ci sarà da aspettare.

New PS5 ad. (In Hungarian only for now lol) pic.twitter.com/ZIPd0DWITQ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 20, 2020