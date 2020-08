Hardspace: Shipbreaker, una nuova modalità si aggiunge all'Early Access

Hardspace: Shipbreaker è quel genere di gioco che è un po’ difficile da definire: insomma, a chi verrebbe in mente di passare il proprio tempo in una discarica spaziale a rottamare navi in disuso? E invece sembra che il titolo di Blackbird Interactive, già noti per essere lo studio responsabile del riuscito Homeworld: Deserts of Kharak e attualmente al lavoro su Homeworld 3, stia riscuotendo un ottimo successo da quando è entrato in Early Access su Steam. E oggi ad Hardspace: Shipbreakers va ad aggiungersi una nuova modalità: si tratta delle Weekly R.A.C.E., sfide settimanali a tempo che invitano i giocatori a dimostrare chi è il rottamatore più efficiente di questo ramo della galassia.

Ovviamente, una sfida del genere non avrebbe senso se non ci fosse un modo di dimostrare la propria abilità al mondo intero: e infatti Blackbird ha preparato anche una leaderboard, e siamo sicuri che tanti di voi non vedranno l’ora di darci una scalata. Comecome? Premi? La Lynx Corporation non ha certo tempo da perdere con queste frivolezze! Ringraziate che il costo per il mantenimento della leaderboard non viene già scalato dal vostro misero stipendio, piuttosto!

Non si tratta ovviamente dell’unica aggiunta da quando il gioco è entrato in Early Access. Di recente, Blackbird Interactive ha infatti aggiunto una nuova classe di navi spaziali ad Hardspace: Shipbreaker, ed è stata pubblicata una roadmap per il contenuto futuro.

Hardspace: Shipbreaker è attualmente disponibile su Steam, e arriverà in futuro anche su PlayStation 4 e Xbox One.