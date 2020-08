Sea of Thieves celebra il lancio di Battletoads con una nuova livrea

Potrebbe sembrare un po’ strano come crossover, ma non lo è affatto: la Rare di Sea of Thieves è infatti quella stessa Rare che tanti anni fa aveva creato i battaglieri rospi con una malsana tendenza a fare incidenti in motocicletta. E quindi, per celebrare l’uscita del nuovo Battletoads, sviluppato questa volta da Dlala Studios, ha deciso di introdurre una nuova livrea per le navi tutta dedicata alle tre rane.

Che non crediate di poterla acquistare con il vile denaro, però! Questa livrea ve la dovrete guadagnare con il sudore della fronte, e no, quello speso girando le vele e gettando fuoribordo secchiate d’acqua non conta. Dovrete infatti superare il primo capitolo di Battletoads per poter sfoggiare anche voi il set Fightin’ Frogs. Per vostra fortuna (e quella del vostro portafoglio) Battletoads fa parte dell’offerta Xbox Game Pass, ma resta comunque un gioco “duro come il molibdeno”, quindi preparatevi a una bella sfida!