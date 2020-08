No Straight Roads: un nuovo trailer mostra il gameplay e non solo

In realtà dire che questo trailer di No Straight Roads “mostra il gameplay” è un po’ limitante, visto che il suo titolo è proprio “cos’è No Straight Roads?”, e d’altronde se dite a qualcuno che è un gioco nato dalla mente di Wan Hazmer (lead game designer di Final Fantasy XV) e di Daim Dziauddin (concept artist di Street Fighter V), qualche spiegazione è d’obbligo. Andiamo quindi a dare un’occhiata assieme a in cosa consiste il titolo di Metronomik:

Dunque, vediamo se abbiamo capito bene: No Straight Roads è un action adventure che segue i passi di una coppia di rockettari, Mayday e Zuke. Sfortunatamente per loro, il rock è stato bandito dalla città per volere della NSR, corporazione malvagissima che andremo a smantellare a suon di ceffoni. Prima di riuscirci e di attuare una sana ridistribuzione dei mezzi di produzione (della musica), dovremo però sconfiggere una serie di boss, e per farlo sarà necessario aguzzare l’udito e prestare attenzione ai segnali audio. Una volta ricondotti questi boss a più miti consigli, sbloccheremo anche nuovi quartieri della città e i loro NPC, che potranno fornirci informazioni utili. In più, da qualche parte c’è anche una boy band robotica.

Ci siamo? Abbiamo capito tutto? Se per per caso volete controllare di non esservi persi nulla, andate a dare una letta all’anteprima di Paolo Besser. Anche perché No Straight Roads uscirà il 25 agosto su PC, PlaySation 4, Xbox One e Nintendo Switch, quindi farete meglio a essere preparati!